Neos fordern Transparenz: Kammern verdoppeln die Parteienförderung

Der jüngste Polit-Skandal rund um die Vorarlberger Landes-ÖVP und den Wirtschaftsbund lenkt die Aufmerksamkeit wieder einmal auf die Kammern. Der Wirtschaftsbund, der eine von sechs Teilorganisationen der ÖVP ist, ist gleichzeitig Fraktion in den Wirtschaftskammern und hat in Vorarlberg Gelder an die Partei gesandt. Das per se ist zwar nicht illegal, allerdings war zunächst unklar, woher das Geld stammt und wie viel tatsächlich an die ÖVP floss.

In der Wirtschaftskammer stellt die ÖVP-Fraktion Wirtschaftsbund auf Bundesebene den Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mahrer sowie alle neun Landeskammerpräsidenten. Der zurückgetretene Vorarlberger Wirtschaftsbund-Obmann Hans Peter Metzler ist auch Landeskammerpräsident gewesen.Der stellvertretende Neos-Klubchef Gerald Loacker beklagt im Nachhall des Skandals eine allgemeine finanzielle Intransparenz in den Kammern.