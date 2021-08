1G-Regel für Mückstein denkbar, wenn...

Sollen für Ungeimpfte strengere Corona-Regeln gelten? Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat am Wochenende eine Diskussion angestoßen, indem er sich für Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte zu Sport- und Freizeitaktivitäten ausgesprochen hat: "Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass nur mehr Geimpfte reinkommen." (mehr dazu)

Aus den Bundesländern kamen sowohl zurückhaltende Stimmen, aber es gab auch Applaus für Hackers Vorschlag (mehr dazu hier und hier).

Wolfgang Mückstein fand die Debatte am Sonntag zu früh (mehr), dann folgte ein Meinungsschwenk: "Ich glaube, dass vor einer zunehmend prekärer werdenden epidemiologischen Lage im Herbst wir über 1G reden müssen - und ich kann mir das im Oktober durchaus vorstellen", so der grüne Gesundheitsminister am Dienstag (mehr dazu).

Heute, Donnerstag, hat Mückstein präzisiert: Bevor man den Schritt hin zu einer 1G-Regel - also weitere Beschränkungen für Ungeimpfte - machen könne, seien zwei Voraussetzungen notwendig.