"Wir wollen Synagogen und Moscheen betreten, ohne getötet zu werden"

Sie sprechen jetzt von interreligiösem Dialog. Aber wie wollen Sie realpolitisch etwas bewirken?

P: Ich war Berater des früheren Präsidenten Frankreichs, Nicolas Sarkozy. Er wollte religiöse Symbole im öffentlichen Raum verbieten lassen, 2010 unterzeichnete er als Präsident das Verschleierungsverbot. Ich war dagegen. Ich denke, wir sollten alle pseudo-politischen Narrative verhindern, die versuchen, die Würde und Freiheit eines religiösen Bürgers einzuschränken. Wir sollten fokussierte, intelligente Wege finden, um die Manipulation von Symbolen zu verhindern. Für Verwirrung sorgt, dass die Freiheit der Religion von ultra-säkularen, antireligiösen Personen ausverhandelt wird. Die kulturellen, juristischen und politischen Wurzeln Europas sollten aber mit dem Wert der Religionsfreiheit übereinstimmen. Und natürlich: In diesem religiösen Pluralismus ist kein Platz für irgendeine Form von ultraradikalen und aggressiven Interpretationen.

Es gibt diese Argumentation, dass Zentraleuropa auf jüdisch-christlichen Fundamenten aufgebaut ist und der Islam nicht Teil der europäischen Kultur ist. Was sagen Sie dazu?

G: Europas Wurzeln sind jüdisch-christlich. Aber es gibt fast keine Juden mehr in Europa, weil die Europäer sechs Millionen Juden getötet haben. Wenn die Europäer sagen, dass sie keinen Islam und keine Muslime um sich haben wollen, hätten sich nicht 40 Millionen Muslime nach Europa lassen sollen. Ja, vor 500 Jahren hättet ihr sie noch gewaltsam zu Christen konvertiert. Aber heute ist das anders. Die Grundwerte haben sich nach 1945 geändert, nachdem ein Sturm des Rassismus fast die gesamte zivilisierte Welt zerstörte. Die Europäer haben beschlossen, eine pluralistische Gesellschaft der Nationen, der unterschiedlichen Religionen, der Menschenrechte und Redefreiheit zu gestalten. Also: Warum wird die Religionsfreiheit jetzt zurückgedrängt? Sie gehört zu den fundamentalen Freiheiten.

Was ist Ihre Erklärung?

G: Wir sehen diese sehr populistische und simple Antwort auf Europas Angst vor Immigranten. Der Populismus, den wir erleben, geht stark in die Richtung einer Wiederbelebung des Rassismus und des Terrorismus. In Halle wollte am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, ein Neonazi eine Synagoge stürmen und 78 Menschen töten. Er schaffte es nicht, die Tür aufzuschießen. Was machte er stattdessen? Er tötete ein paar Muslime. Passiert das, weil wir vergessen haben, was vor 75 Jahren in Europa passiert ist? Vergessen wir, was Rassismus in Europa angerichtet hat?

Antisemitismus ist allerdings auch in der islamischen Welt ein großes Problem – möglicherweise ein noch größeres als in Zentraleuropa.

G: Ich meine, dass das generelle Problem im Nahen Osten der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist. Viele andere Probleme sind ein Resultat dessen. Aber in den vergangenen Jahren hat sich das gegenseitige Verständnis verbessert. Der Besuch von Al Issa in Auschwitz hat das gezeigt. Wir verstehen: Es gibt einen territorialen Konflikt in Israel. Wir wissen, dass Rassismus, dass der Holocaust Dinge sind, die universal sind und nicht nur als Teil des jüdischen Narratives wahrgenommen werden sollen.