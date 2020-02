Abdullah-Zentrum: Israelischer Rabbi besuchte Saudi-König

Zum ersten Mal in Geschichte der Monarchie Saudi-Arabien hat sich ein israelischer Rabbiner mit dem König getroffen. König Salman ibn Abd al-Aziz hat David Rosen, Rabbiner aus Jerusalem, in seinen Palast in Riad eingeladen, wie The Times of Israel berichtet. Die Botschaft: Saudi-Arabien will sich der westlichen Welt öffnen.

Geboren in England, ist Rosen vor Jahren nach Israel gezogen. Er ist Mitglied der israelischen Rabbiner-Kommission für interreligiösen Dialog. Und: Rosen gehört auch zum neunköpfigen Direktoriums-Gremium des König-Abdullah-Zentrums in Wien (KAICIID) - das gesamte Gremium war beim Treffen vertreten.