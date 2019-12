Warum das Abdullah-Zentrum missverstanden wird

Wird das König-Abdullah-Zentrum in Wien missverstanden? Sobald es in den vergangenen Jahren zu einer Menschenrechtsverletzung in Saudi-Arabien kam, wurde vom KAICIID eine Stellungnahme gefordert. Da wäre die Verurteilung des Regime-kritischen Bloggers Raif Badawi zu zehn Jahren Haft und 1000 Peitschenhieben. Oder die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi, die der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman angeordnet haben soll. Es gibt noch viele weitere Beispiele.

Das KAICIID hat in keinem der genannten Fälle klar Stellung bezogen. Verbunden mit der Behauptung, dass Saudi-Arabien das Zentrum für propagandistische Zwecke finanziert, entsteht zwangsweise eine schlechte Optik. Um die Abneigung gegen das Abdullah-Zentrum zu verstehen, muss man allerdings einen Schritt zurückmachen, das Gesamtbild betrachten.