Fischer hält Rede für umstrittenes Saudi-Zentrum: Kickl wütet

Am 12. Juni schien eigentlich festzustehen: Das König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog ( KAICIID) in Wien wird geschlossen. Das beschloss das Parlament, nachdem bekannt geworden war, dass in Saudi-Arabien der 18-jährige Murtaja Qureiris enthauptet werden sollte, der als 13-Jähriger an Fahrrad-Demos teilgenommen hatte.

Der Nationalrat stimmte mehrheitlich einem Entschließungsantrag auf Initiative des damaligen Liste-Jetzt-Mandatars Peter Pilz zu - mit Ausnahme der ÖVP. Außenminister Alexander Schallenberg versprach daraufhin, eine Schließung in die Wege zu leiten.

Aber wurde das sogenannte "Saudi-Zentrum" geschlossen?

Im Gegenteil: Die Schließung des Zentrums mit Sitz in Wien stellte sich als viel komplizierter heraus, als gedacht. Österreich müsste dafür aus einem internationalen Abkommen mit Spanien und Saudi-Arabien aussteigen, ein völkerrechtlich diffiziles Procedere. Dafür gab es keine einheitliche Handhabe. Mit der Neuwahl am 29. September verlor dann auch der unverbindliche Entschließungsantrag seine Gültigkeit und müsste nun neu im Parlament beschlossen werden.