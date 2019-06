Aus für Abdullah-Zentrum ist 'komplizierte Angelegenheit"

Die österreichischen Parlamentarier waren sich einig, nun ist der interimistische Außenminister Alexander Schallenberg am Zug: Er muss die Schließung des von Saudi-Arabien finanzierten Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID) in Wien in die Wege leiten und hat das laut eigenen Aussagen auch schon getan. So einfach aber, wie sich das so mancher Mandatar vorstellen mag, ist das Ganze nicht.