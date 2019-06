Imam: „König-Abdullah-Zentrum leistet gute Arbeit“

Gegen die Schließung des König-Abdullah-Zentrums (KAICIID) spricht sich die Initiative Muslimischer Österreicher (IMÖ) aus. Das „Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ dichtzumachen wäre „purer Populismus“, so IMÖ-Obmann Tarafa Baghajati.

Denn zum einen werde die Schließung des KAICIID die drohende Hinrichtung des 18-jährigen Murtaja Qureiris in Saudi-Arabien nicht verhindern. Viel sinnvoller wäre es, „über die saudische Botschaft in Wien diplomatischen Druck auszuüben“, meint Baghajati. Es gelte, „sich in allen Instanzen für das Leben des Jungen einzusetzen“, sagt der Imam.