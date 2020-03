USA unterzeichnet Vertrag mit der Terror-Gruppe Taliban

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Land Afghanistan herrschte

seit dem Jahr 2001 Krieg.

Afghanistan ist ein Land in Asien.

Sehr viele Menschen wurden

während diesem Krieg in Afghanistan getötet.

Seit Juli 2018 verhandelten Politiker aus den USA

mit Vertretern der Taliban über einen Friedens-Vertrag.

Die Taliban sind eine

terroristische Gruppe in Afghanistan.

Terroristen sind Menschen,

die mit Gewalt, andere Menschen einschüchtern.

Terroristen wollen ein bestimmtes Ziel erreichen.

Am 29. Februar 2020 unterschrieb Mike Pompeo,

der Außenminister der USA,

mit Taliban-Vertretern einen Vertrag.

Dieser Vertrag regelt, dass alle Soldaten aus den USA,

Afghanistan verlassen.

Der Vertrag soll auch Friedens-Gespräche

zwischen allen Beteiligten innerhalb

von Afghanistan möglich machen.

So soll der jahrelange Krieg beendet werden.