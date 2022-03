Wiederwahl dank Krieg: Noch eine Amtszeit für Macron, Orbán und Vucic?

"Der Krieg in der Ukraine hat die Franzosen in ihrer Wahrnehmung bestärkt, dass Macron ein guter Krisenmanager ist", sagt die Chefin des Umfrageunternehmens BVA, Adelaide Zulfikarpasic. Macrons Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin hätten den Krieg zwar nicht verhindert, doch viele Franzosen schätzten den engagierten diplomatischen Einsatz ihres Präsidenten. Dabei würden sie ihm auch verzeihen, dass er sich aus den meisten Wahldebatten heraushält. "Natürlich werde ich wegen der Umstände nicht so Wahlkampf machen können, wie ich es mir gewünscht hätte", ließ er seine Landsleute per Brief wissen.

Der Ukraine-Krieg hat auch die Wahlkampfthemen verschoben. Weg von Fragen der nationalen Identität und Immigration – hin zu hohen Energiepreisen und sinkender Kaufkraft. Hier dominiert die Rechte Le Pen, die sich als Beschützerin der kleinen Leute gibt. Sanktionen gegen Moskau lehnt sie ab – um die Franzosen vor den "finanziellen Folgen des Krieges zu bewahren".