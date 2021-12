Der enttäuschte Fidesz-Wähler, der Orbán stürzen will

Sie haben sich in den Vorwahlen gegen die Sozialdemokratin Klára Dobrev und den grünen Bürgermeister Budapests, Gergely Karácsony, durchgesetzt. Warum sind Sie besser geeignet?

Dobrev wäre ein Desaster gewesen. Sie ist die Frau des ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány, einer der umstrittensten Figuren der ungarischen Politik. Er und die miserable Leistung seiner Linken sind der Grund, warum Fidesz in dieser Zeit an Stimmen gewonnen hat. Fidesz-Wähler würden niemals Dobrev wählen. Selbes gilt für Karácsony. Doch genau diese Wähler müssen wir ansprechen.

Sie haben 2018 die einstige Fidesz-Hochburg Hódmezövásárhely für sich gewonnen – mit demselben Prinzip der geeinten Opposition. Spricht das auch für Sie als Spitzenkandidat?

Ich ging nach meinem Studium in die USA, lebte dort und in Kanada, kam 2009 nach Hódmezövásárhely zurück und habe mich im Pfarrgemeinderat engagiert. Als die Jobbik-Partei (rechtsradikal, Anm.) mich fragte, ob ich für sie auf Gemeindeebene kandidieren würde, habe ich abgelehnt. Die Partei war mir zu rechts, ich identifizierte mich nicht mit ihren Werten. Ich trat als Parteiloser an, alle Oppositionsparteien unterstützten mich. Das Prinzip funktionierte danach auch in anderen Städten – und diesmal wird es auch bei den Parlamentswahlen funktionieren.