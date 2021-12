2022 kommt Gegenwind für Europas Rechtsstaat-Rüttler auf

Wahlen stehen in Polen zwar erst 2023 an, doch das große Druckmittel, das in Warschau eine Kursänderung bringen könnte, heißt Geld: 36 Milliarden Euro würde die Regierung aus Brüssel erhalten – aber erst, wenn Polen den Abbau seiner unabhängigen Justiz rückgängig macht. Bisher zeigte sich Polens mächtigster Politiker, Jaroslaw Kaczynski, unnachgiebig. Den 72-jährigen, erzkonservativen Vizepremier kümmert es wenig, was die EU kritisiert. Doch in Polen wächst der Druck: Auf so viel Geld könne man nicht einfach aus Bestemm verzichten – hofft man zumindest in Brüssel.