Warum die Christdemokraten EU-weit am Abstieg sind

Vor allem aber entstand Konkurrenz: In der viel heterogener gewordenen politischen Mitte Europas tummeln sich heute auch die Umweltparteien und die Liberalen. Auf der anderen Seite, weit rechts, graben Rechtspopulisten und Immigrationsfeinde den traditionellen Volksparteien das Wasser ab.

Was also wird sich ändern, wenn Scholz statt Merkel am EU-Gipfeltisch sitzt? Wenn Christdemokraten nicht mehr die dominierende Kraft im Europäischen Rat sind? "In der Frage der Rechtsstaatlichkeit gegenüber Ungarn und Polen ist sicher mit einer härteren Gangart zu rechnen", sagt Politikwissenschaftler Christopher Wratil. Zu einer bedeutenden Kraft sind in den vergangenen Jahren die Liberalen herangewachsen – vor allem mit ihrer politischen Lokomotive Emmanuel Macron. Doch der hat im Frühling Wahlen zu schlagen. Und noch ist längst nicht sicher, ob er gewinnt.

"Aber das Entscheidende bei den europäischen Verhandlungsprozessen ist, dass man Verbündete hat", gibt Wratil zu bedenken. Und ob sich Sozialdemokraten oder Liberale da durchsetzen und wie weit Christdemokraten wieder geschickt mitmischen, das werde sich erst zeigen.

Im Europäischen Parlament stellt die Europäische Volkspartei mit ihren Abgeordneten noch die größte Fraktion. Und auch in der EU-Kommission agiert mit Präsidentin Ursula von der Leyen eine Angehörige der EVP.

Doch die größte Macht in den europäischen Entscheidungsprozessen liegt nach wie vor bei den 27 Regierungen. Und dort haben sich die Vorzeichen seit den deutschen Wahlen für ganz Europa geändert.