Eine neue Ära beginnt: Scholz als deutscher Kanzler angelobt

Ein paar Reihen weiter sitzt Scholz’ Frau Britta Ernst, Bildungsministerin in Brandenburg. Daneben sind seine Eltern zu sehen. Kanzlervater Gerhard lässt Medien wissen, was er einmal zu seinem Sohn gesagt habe: „Wenn ich mir vorstelle, dass ich vor 63 Jahren aufgepasst habe, dass du nicht aus dem Wagen kippst, und jetzt setzt du dich mit den Großen der Welt an einen Tisch, das ist schon etwas Erhabenes.“

Stolz ist an diesem Tag auch einer, der hier 2002 den Amtseid abgelegt hat: Gerhard Schröder. Scholz werde das „sehr, sehr gut machen“, erklärt der Altkanzler in diverse Kameras.