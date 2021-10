Wie Polen die "größte Krise der EU-Rechtsgemeinschaft" auslöste

Was genau bedeutet das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts?

In einem Binnenmarkt, einem Club, müssen für alle Mitglieder dieselben Regeln gelten. Wenn etwa eine österreichische Firma in Polen investiert, muss sie sich auf dieselbe Rechtssicherheit stützen können wie in Portugal oder Luxemburg.

In letzter Konsequenz kann der Europäische Gerichtshof angerufen werden. Dessen Urteile müssen alle EU-Staaten akzeptieren. Das will Polen nicht mehr hinnehmen. Wesentliche Teile der europäischen Verträge seien nicht in Einklang mit der polnischen Verfassung, urteilte das Oberste Gericht.

Polnisches Recht solle also Vorrang vor EU-Recht, Richtersprüche des EuGH keine Geltung mehr haben.