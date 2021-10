Liberalkonservativer Populist wird zum Orbán-Bezwinger

In einem ersten Statement betonte Márki-Zay die Zusammenarbeit mit Dobrev, denn trotz kurzfristiger Konkurrenz habe man dasselbe Ziel: die Abwahl Orbáns. "Ich möchte allen versichern, dass die Einheit innerhalb der Opposition für uns beide von entscheidender Bedeutung ist. Ich habe gestern Abend Dobrev angerufen, und unabhängig von den Ergebnissen haben wir besprochen, dass wir nur gemeinsam weiterarbeiten können", so der Wahlgewinner.

Vor allem in den Städten konnte der 49-Jährige punkten. Zuvor hatte der Budapester Bürgermeister, Gergely Karácsony‚ dem Liberalkonservativen seine Unterstützung ausgesprochen. Karácsony kandidierte selbst bei den Vorwahlen, hatte jedoch zugunsten von Márki-Zay auf eine Teilnahme in der Stichwahl verzichtet. Er lag in der ersten Wahlrunde mit 27,3 Prozent auf dem zweiten Platz hinter Dobrev, die 34,8 Prozent der Stimmen erreichte. Ihr dürfte ihre Ehe mit dem umstrittenen Ex-Premier Ferenc Gyurcsány die Aussicht auf einen Sieg genommen haben.