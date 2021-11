Porno-Dienst-Gründer erwägt Kandidatur gegen Orbán

Mit einem Facebook-Video sorgt Gattyán für Aufsehen: Darin erwägt er die Gründung einer eigenen Bewegung sowie eine Kandidatur bei den Parlamentswahlen im April 2022.

"Die Ungarn wollen Veränderung"

Er plane den Bau eines eigenen "Wissenszentrums" und wolle sein Netzwerk nutzen, um in jedem der 106 ungarischen Wahlkreise einen Kandidaten aufzustellen. Sein Ziel: eine – wie er es nennt – "digitale Transformation" des Gesundheits-, Bildungs- und Staatssystems, schreibt das Wirtschaftsmagazin Bloomberg. Seine "Bewegung" nennt er "Digitalize Hungary". Noch bleibe genügend Zeit bis zur Wahl, um jederzeit eine vollwertige Partei gründen zu können, so der Geschäftsmann in dem Video: "Die Ungarn wollen Veränderung", man werde sich im April "nicht nur zwischen den beiden Vergangenheiten entscheiden können", kündigt er an. Gemeint sind damit wohl die aktuell regierende Fidesz und die geschlossen zur Wahl antretenden Oppositionsparteien.

Der Spitzenkandidat der Oppositionsparteien, Péter Márki-Zay, ortet hinter der möglichen Kandidatur Gattyáns einen Plan der Fidesz: Es sei durchaus möglich, dass die Partei Premier Viktor Orbáns hinter der Kandidatur stecke, um die Chancen eines Sieges der Opposition zu mindern, sagte Márki-Zay gegenüber RTL Híradó.