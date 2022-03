Zu Besuch in der Känguru-Stadt des Orbán-Kontrahenten

Das Rathaus am Kossuth-Platz – in Ungarn gibt es wohl kaum eine Stadt, die den Nationalhelden nicht mit einem nach ihm benannten Platz huldigt – erscheint fast etwas zu pompös für das restliche Stadtbild und ist ein Relikt aus der Habsburgermonarchie. Hier residiert Péter Márki-Zay, der Bürgermeister. Wenn er nicht gerade auf Parlamentswahlkampf in Budapest, Brüssel und London ist.

"Einer von uns"

2018 erlangte das unscheinbare Städtchen politische Bekanntheit: Hódmezövásárhely galt seit Ausruf der parlamentarischen Demokratie in Ungarn 1989 als Fidesz-Hochburg. Vor fünf Jahren holte Márki-Zay, der als einziger Kandidat der Opposition aufgestellt wurde, überraschenderweise das Bürgermeisteramt. In zwei Wochen will er das auch auf nationaler Ebene schaffen.

Der 49-Jährige ist hier geboren und großgeworden. Fünf Jahre arbeitete er in Kanada und den USA, dann kehrte er mit seiner Frau und den sieben Kindern zurück. Dass er eben nicht, wie viele andere junge ausgewanderte Ungarn, im Ausland blieb, wo er besser verdiente, kam in seiner Heimatstadt gut an. "Er ist einer von uns", erzählt Judit, eine Mitarbeiterin des Rathauses und Unterstützerin Márki-Zays.