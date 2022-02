Viktor und die starken Männer: Ungarn ist im Wahlkampfmodus

Orbán sitzt jedenfalls auf dem längeren Ast: Er verfügt über finanzielle Ressourcen, Kontrolle über die Medien und Einfluss auf Staatsinstitutionen.

Márki-Zay tourt durch Ungarn, versucht, zuletzt in London, kommende Woche in Deutschland, die ausgewanderten Ungarn zu mobilisieren, hält Gesprächsrunden und Diskussionen ab und gibt sich volksnah. Orbán trägt den Wahlkampf auf der Weltbühne im Scheinwerferlicht autoritärer Regierungschefs aus: Ende Jänner empfing ihn Wladimir Putin im Kreml, vergangene Woche kam der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro direkt aus Moskau nach Budapest. Für das Treffen ließ der ungarische Premier sogar den EU-Sondergipfel zum Ukraine-Konflikt sausen, der am selben Tag stattfand.

Trump als Turbo?

Für Ende März hat Orbán Ex-Präsident Donald Trump nach Ungarn eingeladen.