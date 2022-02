Auch Ungarns Oppositionskandidat Márki-Zay will Grenzzaun behalten

Falls die oppositionelle Allianz am 3. April die Parlamentswahl gewinnt, bleiben Grenzschutz und Grenzzaun an Ungarns Südgrenze bestehen. Das hat Péter Márki-Zay in seiner "Rede zur Lage der Nation" am Donnerstag in der südostungarischen Stadt Hódmezövásárhely, wo er als Bürgermeister tätig ist, verkündet.

Bis dato hatte sich die Opposition eher vage zur Migrationsfrage geäußert. Im Interview mit dem KURIER sagte Márki-Zay im Dezember, man müsse sich um die Flüchtlinge kümmern, gleichzeitig sei es aber auch Ungarns Aufgabe, seine Bevölkerung vor Kriminellen oder Terroristen zu schützen, die ebenfalls über die Grenze kämen. Eine "Zwangsverteilung, wie es die EU vorsieht", lehnt er genauso ab wie der nationalkonservative Ministerpräsident Viktor Orbán.