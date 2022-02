Die EU holt jetzt ihre Werkzeuge gegen Rechtsstaatssünder hervor

Schnell geht jetzt jedoch einmal gar nichts: Selbst im allergünstigsten Fall könnten erste EU-Haushaltsmittel für Ungarn und Polen gegen Jahresende einbehalten werden. Zudem will die Kommission abwarten: Im April hat Ungarn Wahlen zu schlagen – und Brüssel will Premier Orbán keine neue Munition gegen die EU liefern. Erst am Wochenende hatte der ungarische Regierungschef gegen die „Rechtsstaats-Dschihadisten in Brüssel“ gewettert.

In Polen ärgerte sich Vize-Justizminister Marcin Romanowski über den EuGH: Das Urteil sei eine „Lizenz für Eurokraten zur Erpressung souveräner Staaten“. Ein Regierungssprecher reagierte hingegen verhaltener und sprach nur von einer „gefährlichen Entwicklung“. In den vergangenen Wochen sandte die Führung in Warschau angesichts der drohenden Milliardenstrafen bereits vorsichtige Signale der Annäherung an Brüssel. Aus Budapest war dagegen nichts zu hören.