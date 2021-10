Karas über Polen-Urteil: "Die EU darf das nicht hinnehmen"

Sie darf das gar nicht hinnehmen. Wenn jeder tut, was er will, schafft er Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Zum Schutz der europäischen Werte, des Rechts und der europäischen Idee kann die EU deren Verletzung und Ignorierung nicht zulassen. Es geht nicht um ein einfaches Vertragsverletzungsverfahren, sondern um die Weigerung, europäisches Recht als Grundlage anzuerkennen.

Ist das die größte Krise, die die EU je erlebt hat? Machen Sie sich Sorgen?

Ja, große Sorgen, weil diese Krise an den Fundamenten der EU rüttelt.

Wie erklären Sie sich Polens Gesinnungswandel? Warschau hat ja beim Beitritt die EU-Verträge unterschrieben. Und Premier Morawiecki hat 1999 ein Buch verfasst, wonach EU-Recht über polnischem Recht steht.

Dieses Problem erleben wir leider derzeit in mehreren Mitgliedsstaaten. Immer mehr Regierungen nehmen Verletzungen des europäischen Rechts aus innenpolitischem und macht- und parteitaktischem Kalkül in Kauf, um im eigenen Land zu spalten und zu emotionalisieren. Das ist eine inakzeptable Überschreitung einer bisher von allen geachteten roten Linie. Die Verträge der EU sind der Kitt, der die Gemeinschaft zusammenhält. Und der Europäische Gerichtshof ist die letzte Instanz, an seine Urteile müssen sich alle halten. Hier gibt es kein Entweder-oder, sondern nur Respekt vor dem gemeinsamen Recht.