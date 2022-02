Bolsonaro besuchte "Bruder" Orbán in Budapest

Auf Einladung des ungarischen rechtsnationalen Premiers Viktor Orbán ist der brasilianische Präsidenten Jair Bolsonaro am Donnerstag aus Moskau kommend zu einem Staatsbesuch in Budapest eingetroffen. Nach einer Kranzniederlegung auf dem Heldenplatz wurde Bolsonaro durch den ungarischen Staatspräsidenten János Áder empfangen.

Anschließend stand ein Treffen zwischen Orbán und Bolsonaro auf dem Programm. Orbán lobte bei einer gemeinsame Pressekonferenz - in Anspielung auf dessen vorherigen Besuch in Russland - die diplomatischen Anstrengungen von Bolsonaro hinsichtlich des Erhalts des Friedens in Europa. Die Unterzeichnung von Vereinbarungen im militärischen Bereich, der humanitären Zusammenarbeit sowie auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft sollen die Zusammenarbeit weiter beleben. Laut Orbán werde sich Brasilien auch weiter an der Entwicklung der ungarischen Streitkräfte beteiligen und sei bereit für ungarische Investitionen.