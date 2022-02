Kuschelkurs im Osten: Warum Putin jetzt Orbán in Moskau antanzen lässt

Orbán kommt diesmal direkt aus Madrid, wo er am Wochenende mit den Rechtspopulisten Europas Pläne für einen Schulterschluss im EU-Parlament geschmiedet hat. Dass er gleich darauf weiter zum großen Vorbild in den Kreml fährt, soll seine Führungsqualitäten auf der geopolitischen Bühne unterstreichen.

Offiziell geht es bei dem Treffen um wirtschaftliche Beziehungen: den Ausbau von Ungarns Atomkraftwerken durch russische Staatskonzerne, kostengünstige Gaslieferungen, gemeinsame Forschungsprojekte im All und eine mögliche Produktion des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in Ungarn. Fast eine Million Ungarn sind damit geimpft – und das, obwohl der Impfstoff in der EU nicht einmal anerkannt ist.

Putins Fürsprecher im Westen

Orbáns Anbiederungen an Russland sind nichts Neues: Vergessen ist die Zeit, als Orbán als 26-jähriger Student 1989 den Abzug der sowjetischen Truppen aus dem damals noch besetzte Ungarn gefordert hatte. Nur zu gern nimmt Orbán die Rolle als Putins Fürsprecher in der EU ein, stellt sich gegen Sanktionen gegen Russland, beklagt die "zur Mode gewordene antirussische Politik" in Westeuropa.