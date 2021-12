Macron buhlte bei Ungarn-Besuch um die Gunst Orbáns

Beim anschließenden Treffen mit den Regierungschefs der anderen drei Visegrád-Staaten Polen, Tschechien und der Slowakei blieb Macron jedoch nichts anders übrig, als härtere Töne anzuschlagen. Er betonte die Unnachgiebigkeit der EU im Rechtsstaatlichkeitsstreit mit Ungarn: Solange es keine konkreten Fortschritte vonseiten Ungarns gebe, gebe es auch keine Zahlungen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds.

Kritik an "Kuschelkurs"

In Paris hagelte es bereits vor der Reise Kritik an Macrons Besuch in Budapest: Der grüne Präsidentschaftskandidat Yannick Jadot beklagte, Macrons Reise folge auf den Besuch Marine Le Pens und Eric Zemmours bei Orbán. Es fehle an der nötigen Distanz zu Ungarn und wäre besser, Orbán in Paris zu empfangen, nicht umgekehrt. Le Pen war erst Ende Oktober von Orbán empfangen worden – inklusive rotem Teppich und gemeinsamem Mittagessen. Die Europaflagge wurde damals übrigens nicht gehisst.

Doch Macron will seinen Konkurrenten die Gunst Orbáns nicht kampflos überlassen und sich alle Optionen offen halten. Und da nicht nur in Frankreich, sondern auch in Ungarn 2022 gewählt wird und die Opposition in Umfragen derzeit gleichauf mit der regierenden Fidesz-Partei liegt, stand auch ein Treffen mit dem Oppositionskandidaten Péter Márki-Zay an. Zu einem gemeinsamen Foto kam es dabei aber nicht.