Und auch bei ihren politischen Themen trennt die europäischen Rechtsparteien viel mehr, als sie eint. „Sie sind kein monolithischer Block. Und so wird diese Erklärung der 16 Parteien weniger von einer politischen Logik angetrieben, sondern von der internen Logik, stärker zu werden“, sagt Heinisch. Seine Prognose: „Das wird keine Liebesheirat, eher eine Vernunftehe.“

Da nehmen etwa Orbán, Kickl und Lega-Chef Salvini gegenüber Russland eine freundliche Position ein, ganz anders als die moskau-kritische polnische PiS-Partei oder die skandinavischen Rechtspopulisten.

Nicht einmal bei den in Ungarn und Polen so beschworenen „christlichen Werten“ ist man sich einig. Die FPÖ ist ebenso wenig eine religiöse Partei wie der französische Rassemblement National (früher Front National) oder die „Wahren Finnen“. Und noch mehr: Das in Ungarn verabschiedete Anti-LGBTIQ-Gesetz – „diese Debatte kommt bei Rechtspopulisten in Westeuropa wie eine Diskussion aus der Steinzeit an“, sagt Politologin Julia Partheymüller. Dieses Thema ginge in den Niederlanden, in Schweden, Dänemark, Frankreich gar nicht.