Viktor Orbàn will mit Rechten Europa verändern

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán will mit einem neuen politischen Bündnis „Brüssel verändern“. Das sagte er in einem Interview mit der konservativen slowakischen Zeitun“ „Postoj“. Brüssel sei in der gegenwärtigen Form nicht in der Lage, den Menschen die entsprechenden Antworten auf ihre Probleme zu geben, sagte der rechtsnationale Regierungschef und erwähnte als Beispiele die Flüchtlingskrise 2015 sowie die Finanzkrise 2008.

„Wir wollten Brüssel gemeinsam mit der EVP verändern, wozu sie nicht bereit war.“ Nach dem Austritt der ungarischen Regierungspartei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) müsse nun ein neues politisches Bündnis geschaffen werden, das auf Brüssel Einfluss nehmen könne. Orbán erwähnte hier die polnische Regierungspartei PiS sowie die italienische Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini. Auch die Möglichkeit eines Bündnisses mit dem französischen Rassemblement National der Marine Le Pen, die er früher ablehnte, „liege in der Luft.“