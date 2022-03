Linkes Buda, rechtes Pest: Eine gespaltene Stadt im Wahlkampf

"Wir wollen die ganze Brücke in Blau tauchen", sagt Lili und macht ein weiteres Band am Geländer fest. Sie sollen die im Stadtbild fehlenden Wahlplakate der Opposition ersetzen.

An diesem Tag, knapp drei Wochen vor der Parlamentswahl in Ungarn, stellt die blaue Donau nicht nur eine geografische Grenze zwischen den Stadtteilen Buda und Pest dar, sondern auch eine ideologische: Am westlichen Flussufer versammeln sich – laut Staatsmedien 300, unabhängigen Berichten zufolge mehrere Zehntausend – Anhänger des Oppositionsbündnisses; am östlichen Ufer treffen einander am Kossuth-Platz vor dem Parlament die Gefolgsleute von Premier Viktor Orbán.