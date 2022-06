Warum China für die NATO der Gegner der Zukunft ist

Gemeint ist damit vor allem das Spannungsfeld im Süd- und Ostchinesischen Meer, wo die Volksrepublik ihre territorialen Ansprüche besonders deutlich macht. Innerhalb weniger Jahre sind hier unter chinesischer Flagge Hunderte winzige Inseln aus Beton oder aufgeschüttetem Sand entstanden. Sie werden als Militärbasen genutzt und sollen den Anspruch auf die gewaltigen Meeresgebiete unterstreichen.

Zudem patrouilliert die wachsende chinesische Marine im Pazifik in immer weiteren Kreisen und schikaniert Fischerboote und Schiffe anderer Staaten – vor allem in Südostasien in etlichen Fällen nur wenige Kilometer vor den Küsten der Philippinen, Indonesiens oder Malaysiens.

Chinas Botschaft an diese Staaten ist klar: „Wollt ihr das Meer nutzen, müsst ihr euch uns zuwenden.“ Bisher wandten sich die bedrohten Nationen aber stets an die USA – und damit an die NATO.