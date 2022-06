25 Jahre Hongkong-Rückgabe an China: Ein leeres Versprechen

Die starke Demokratiebewegung der Stadt antwortete auf den erhöhten Druck aus Peking stets mit großflächigen Demonstrationen. Spätestens seit zwei Jahren ist auch das vorbei. Seither ermöglicht ein strenges „Sicherheitsgesetz“ die Auslieferung von Verdächtigen an das Festland, wo sie dann vor Gericht gestellt werden. Im Falle von Demonstrationen gegen die Regierung in Peking bedeutet das fast immer lange Haftstrafen. So sitzt der 25-jährige Demokratie-Aktivist Joshua Wong inzwischen im Gefängnis, seine Kollegin Agnes Chow kam im Dezember nach 10 Monaten frei.

„Ich kann nur meine tiefe Traurigkeit zum Ausdruck bringen über das, was geschieht“, sagte Chris Patten, der letzte britische Gouverneur Hongkongs am Donnerstag. In der Stadt selbst, wo das Jubiläum am Freitag aufwendig gefeiert und sogar Staatspräsident Xi Jinping zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie das Festland Chinas verlassen wird, ist dagegen von „einer neuen Ära“ die Rede.