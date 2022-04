Wahlen in Serbien: Vučić gibt weiter den Ton an

Er ist zwar erst 52 Jahre alt, aber bereits 30 Jahre lang in der Politik. Und daran wird sich auch nach den Wahlen am Sonntag in Serbien nichts ändern: Aleksandar Vučić wird Präsident in dem Balkanland bleiben und seine SNS-Partei die tonangebende Macht im nationalen Parlament in der Hauptstadt Belgrad.

Das Erstaunliche daran: Laut Verfassung kommen dem serbischen Staatsoberhaupt lediglich repräsentative Aufgaben zu – und dennoch dreht sich alles um Vučić, bei dem realpolitisch alle Fäden zusammenlaufen.

Keine Demokratie mehr

Das Parlament war eigentlich erst 2020 neu gewählt worden. Vučić ließ die Neuwahl jedoch vorziehen, um durch die Zusammenlegung mit der Präsidentschaftswahl die Vorherrschaft der SNS abzusichern. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet. Sechs Stunden vor Schluss der Wahllokale hatten 31,56 Prozent der rund 6,5 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, berichtete die nationale Wahlkommission.

Die drei größten Oppositionsparteien, die Partei der Freiheit und Gerechtigkeit (SSP), die Volkspartei (NS) und die Demokratische Partei (DS).hatten den früheren Armeechef Zdravko Ponoš als gemeinsamen Gegenkandidaten aufgestellt. Ihm wurden kaum Chancen eingerechnet.