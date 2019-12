Vorab im KURIER: Dieser "Green Deal" soll Europa verändern

Diesetzt sich als erste große Volkswirtschat der Welt das Ziel, bis spätestens 2050 nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre auszustoßen, als inBöden und Wäldern wieder gespeichert werden

Übergang zur Kreislaufwirtschaft: Ein noch wenig beachteter, radikaler Kurswechsel ist dafür nötig. Statt der bisherigen „linearen Wirtschaft“ – die Rohstoffe werden abgebaut, daraus ein Produkt gefertigt, das Produkt genutzt und irgendwann weggeworfen – wird „transformiert“ in eine „Kreislaufwirtschaft“, wo nahezu nichts mehr weggeschmissen wird, sondern alles wiederverwertet, upgedatete oder upgegradet wird.

Eine saubere, verlässliche und leistbare Energie: Was wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint und in den Flüssen nur wenig Wasser fließt? Auch der Umbau des Energiesektors weg von Kohlekraft, Öl- und Gaskraftwerken muss funktionieren und leistbar werden. Das soll vor allem mit nachhaltigen Energieträgern gelingen, aber auch durch Energiesparen – mindestens ein Drittel unseres jetzigen Energiekonsums kann eingespart werden.

Nachhaltiger Transport : Wenn früher oder später Benzin und Diesel zuerst immer teurer und irgendwann verboten sein wird, wird sich auch der Transportsektor nach effizienten Lösungen umsehen müssen. Die Elektromobilität , auf der Straße und der Schiene, wird eine Lösung sein, ob direkt am Stromnetz (Bahn), batterieelektrisch oder mit Wasserstoff als Energiespeicher. Übergangstechnologien (CO2 wird mittels Überschussenergie in Energieträger umgewandelt) sollen den Umstieg erleichtern.

Neue Regeln für den Agrarsektor: Bisherige Versuche, die Landwirtschaft großflächig „grüner“ zu machen, waren nicht von Erfolg gekrönt, auch hier will die EU neue Regelungen, wie das gelingen soll, ohne dass eine Nahrungsmittelknappheit wahrscheinlich wird.

