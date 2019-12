Deutsche Industrie warnt vor schärferen EU-Klimazielen

EU nimmt Anlauf auf Klimaneutralität 2050

Nur wenige Tage nach Amtsantritt will die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ernst machen mit dem Klimaschutz. Sie legt am Mittwoch in Brüssel ein Paket mit etwa 50 Maßnahmen vor, welche die Europäische Union bis 2050 klimaneutral und weltweit führend im Klimaschutz machen sollen. Bis 2030 will die Kommission den CO2-Ausstoß um mindestens 50 Prozent verringern.

Der Vorschlag der neuen EU-Kommission, der in Form einer etwa 16 Seiten langen Mitteilung daherkommt, sei erst der Anfang einer jahrelangen Debatte, hieß es in EU-Kreisen. "Das wird ein dickes Brett", ist man sich in der EU-Behörde des zu erwartenden Widerstands von Mitgliedstaaten und Interessenvertretern bewusst.

Konkret macht die EU-Kommission am Mittwoch eine Grundsatzentscheidung über die nächsten Klimaschutzmaßnahmen und legt dafür einen Zeitplan vor. Ende Jänner will die Brüsseler Behörde bereits einen Gesetzesvorschlag für einen "gerechten Übergangsmechanismus" vorlegen, der einzelnen EU-Staaten den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen finanziell abgelten soll. Der genaue Umfang sei noch in Diskussion, hieß es, erwogen würden aber "Hunderte von Millionen Euro".