Die EU feilt an einer Co2-Grenzabgabe

Worum geht es? Vereinfacht gesagt soll es bei Importen in den EU-Raum einen Aufschlag geben, wenn sie aus Ländern mit geringeren Klimaschutzauflagen kommen. Diese Abgabe soll die Differenz zu den wesentlich höheren Produktionskosten in der EU ausgleichen, denn hier wird unter hohen Umweltschutzauflagen - und damit teurer - produziert. Bleibt so ein Ausgleich aus, wird befürchtet, dass angesichts der viel höheren Co2-Bepreisung in Europa die Co2-intensive Industrie ins Ausland verlagert wird („Carbon leakage“).

Besonders die Stahlindustrie kann einer möglichen Co2-Grenzabgabe einiges abgewinnen.

Die Wirtschaftskammer steht dagegen eher auf der Bremse. Sie würde es auf KURIER-Anfrage vorziehen, „das Problem an der Wurzel anzupacken, etwa durch einen weltweit abgestimmten -Preis im Rahmen des Pariser Klimavertrages“. Und auch der europäische Industrie-Verband BusinessEurope bleibt vorsichtig, wenn auch nicht ablehnend: Erst müsse die gesamte Maßnahme sehr sorgsam evaluiert werden.

Denn die größte Schwierigkeit ist die Frage: Wie kann eine -Grenzabgabe funktionieren, ohne protektionistisch zu sein? „Diese Gefahr kann man nie ganz beseitigen“, gibt der schwedische Ökonom Henrik Horn ( Research Institute of Industrial Economics, Stockholm) zu bedenken. Seit vielen Jahren forscht er zum Thema Co2-Grenzabgabe. „Aber man kann die Risiken des Protektionismus minimieren. Wenn man die eigene, europäische Klimaschutzgesetzgebung sehr verstärkt und dann zusätzlich zu einem reformierten Emissionshandelssystem die Co2-Grenzschutzabgabe einführt, dann würde ich ja dazu sagen.“