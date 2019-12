Neue EU-Regeln: Das "grüne" Pickerl für Investitionen

Investieren in die Öl- und Gasexplorationen vor Zypern oder in ein Windparkprojekt? Nicht immer ist die Antwort so einfach, welches Investment als „grün“ bezeichnet werden kann und welches nicht. Einheitliche Standards für die Bewertung von Unternehmen, ob und wie nachhaltig sie wirtschaften, haben bisher gefehlt.

Das wird sich nun ändern. Nach langen Verhandlungen und massiven Meinungsverschiedenheiten haben sich EU-Regierungen und EU-Parlament nun auf einen Kriterienkatalog geeinigt. „ Europa schafft endlich Eindeutigkeit bei der Frage, welche Finanzprodukte sich nachhaltig nennen dürfen“, jubelt der deutsche EU-Grün-Abgeordnete Sven Giegold. „Die neuen Regeln werden private Investitionen in eine grüne Ökonomie freisetzen und verbilligen“, ist er sich sicher.Um das Ziel zu erreichen, Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen, müsste Europa jedes Jahr zwischen 200 und 270 Milliarden Euro investieren. Die öffentlichen Haushalte werden das nicht stemmen. Also versucht die EU, die privaten Finanzströme in Richtung Nachhaltigkeit zu dirigieren.