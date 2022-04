Viktor Orbán, der ewige Rebell

Von Anfang an stützte sich das System Orbán auf gekaufte, loyale Unterstützer: Orbáns Kindheitsfreund Lörinc Mészarós, Gasinstallateur und ehemaliger Bürgermeister von Felcsút, gilt heute mit einem Vermögen von zwei Milliarden Euro als der reichste Ungar; Orbáns Schwiegersohn István Tiborcz stieg in nur drei Jahren in die Liste der 30 reichsten Ungarn auf.

In den sozialen Medien inszeniert sich Orbán mit Hunde- und Familienfotos; in der Öffentlichkeit gibt er sich als Beschützer und Kämpfer Ungarns – das Wort „Kampf“ kommt in jeder seiner Reden vor. Er meidet unkontrollierbare Situationen, gibt kaum Interviews.