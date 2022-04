Ungarns Reise ins (Un)Gewisse: Wie es nach der Wahl weitergeht

Doch glaubt man den aktuellen Umfragen, sieht es so aus, als wäre das gar nicht nötig gewesen: Der Krieg in der Ukraine hat Orbán in die Hände gespielt. In den Umfragen liegt Fidesz je nach Meinungsforschungsinstitut bis zu acht Prozentpunkte vor dem Oppositionsbündnis und dessen Spitzenkandidaten Péter Márki-Zay, vor Kriegsausbruch war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Im Zweifel für die Sache

"In Krisenzeiten sammelt sich das Volk hinter den Regierenden, meidet radikale Regierungswechsel", so die allgemeine Begründung. Orbán scheint dabei – zumindest innenpolitisch – seine Nähe zum Kreml nicht zu schaden. "Außenpolitik spielt in der Wahlentscheidung der Ungarn keine Rolle", meint der Politikwissenschaftler András Bozóki von der von Orbán aus Ungarn vertriebenen Central European University: "Die Menschen fängt Orbán mit persönlichem, materiellem Wohlstand." Etwa durch Preisdeckelungen auf alltägliche Güter und die Einführung einer 13. Rente.