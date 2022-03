Keine Fotos von Flüchtlingskindern: Wie Orbáns Medienzensur funktioniert

80 Prozent der ungarischen Medien befinden sich heute in staatlicher Hand. Den Grundstein dafür soll Orbán bereits 2002 nach seiner plötzlichen Niederlage bei den Parlamentswahlen gelegt haben: Die Fidesz-Partei machte dafür die fehlende mediale Unterstützung verantwortlich und investierte infolge viel Geld in Medienunternehmen, an deren Spitzen loyale Oligarchen gesetzt wurden.

Danach wurden sie entweder geschlossen – wie im Fall der Tageszeitung Népszabadság – oder sie berichteten plötzlich ausschließlich regierungskonform. 2018 folgte die Gründung der staatlichen Mitteleuropäischen Presse- und Medienstiftung (Kesma), der heute 476 Medien unterstehen.