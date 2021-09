Biologiebuch in Ungarn warnt vor Abtreibungen und Homosexualität

Auf Basis eines umstrittenen Gesetzes zum Umgang mit Homosexualität und Transgender schränkte Ungarn vor wenigen Wochen den Verkauf von Kinderbüchern ein. Demnach sind Buchgeschäfte jetzt verpflichtet, bestimmte Bücher nicht mehr offen auszulegen und in einem Umkreis von 200 Metern um Schulen und Kirchen überhaupt nicht mehr anzubieten.

Das Gesetz betrifft vor allem Kinderbücher, die nach Auffassung der Regierung für Homosexualität oder Geschlechtsumwandlung werben oder anstößige Abbildungen von Sexualität enthalten.

Umgekehrt dürfen offenbar Schulbücher in Ungarn umstrittene Meinungen abbilden. So etwa das Biologiebuch, aus dem laut Lehrplan in allen Teilen Ungarns in Klassen für 14-15-Jährige gelehrt wird.