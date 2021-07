Ungarn: Bußgeld wegen Kinderbuchs über Regenbogen-Familie

Weil sie ein Kinderbuch über eine sogenannte Regenbogen-Familie nicht mit einem Warnhinweis an Eltern versehen hat, muss eine Firma in Ungarn umgerechnet 700 Euro Strafe zahlen. Der Verlag, in dem das Buch erscheint, betonte am Mittwoch: "Jede Familie hat das Recht, dass es über sie ein Märchen gibt."

Ungarn steht in der EU wegen seines Umgangs mit Homosexuellen am Pranger; am Donnerstag tritt in dem Land ein umstrittenes Gesetz zur Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität in Kraft.