Ungarns Bevölkerungsproblem: Kinder für den Staat

Bei der Eröffnung des Gipfels wurde in einer Performance die Invasion von Menschen aus dem Süden und Osten dargestellt – um, in gewohnter Orban-Manier, gleich klarzumachen, worum es eigentlich geht. Während nämlich andere europäische Staaten versuchten, das Problem der sinkenden Geburtenraten mit Immigration zu lösen, schlägt Orban in die Kerbe der extrem rechten „Identitären“ und ihrer Theorie des „großen Austauschs“, wolle Ungarn auf „ungarische Kinder“ setzen.

Viktor Orbán selbst hat fünf Kinder. Und am schönsten wäre es nach seinen Aussagen, wenn ungarische Paare es für selbstverständlich erachten würden, drei oder mehr Kinder in die Welt zu setzen. Dafür ist die Regierung auch bereit, Geld locker zu machen. Im Februar stellte die Fidesz-Regierung ein Gesetzespaket vor, das Anreize für Familien bieten soll, mehr Kinder zu bekommen: Es sieht Steuererleichterungen für kinderreiche Familien vor, ebenso wie Fördergelder für 7-Sitzer-Autos und einen günstigen 30.000-Euro-Kredit, den man nicht zurückzahlen muss, wenn man mehr als drei Kinder gebärt. Die Geburtenrate in Ungarn liegt bei rund 1,5 Kindern pro Frau. Das Ziel wären durchschnittlich mehr als zwei Kinder.

Werte und "Normalität"

Doch das Paket sei nicht mehr als ein „PR-Gag“, sagt der Politologe Péter Krekó zum KURIER. „Es verhilft Orbán zu Stimmen. Aber trotz der bereits vorher großzügigen Familiengelder ist der Bevölkerungsrückgang immens – und auch Orbán konnte ihn nicht aufhalten“, sagt Krekó vom ungarischen Think Tank Political Capital, der derzeit in Wien beim Institut für die Wissenschaft vom Menschen (IWM) forscht.

Während die Regierungspartei Fidesz die Schuld bei der Bevölkerung und deren „verfallenden Werten“ sucht und glaubt, durch finanzielle Anreize die Geburtenrate erhöhen zu können, glaubt die Opposition, dass die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung die Menschen vertreibt und entmutigt, Kinder in Ungarn großzuziehen.

Die Regierung, die sich restriktiv gegen jegliche Migration zeigt, lade Gastarbeiter ein, um die Lücken im Arbeitsmarkt zu schließen, die durch die Abwanderung entstehen, erinnert der Politologe Krekó.