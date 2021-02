Ist Kinderkriegen in Ungarn eine „kulturelle Frage“, Katálin Novák?

Sie treffen immer wieder Vertreter anderer Staaten, um über das ungarische Familienpaket zu sprechen. Haben Sie eine Vorlage geschaffen, um weltweit Geburten anzutreiben?

Nicht nur in Ungarn haben wir schrumpfende Geburtenraten, sondern in ganz Europa. In keinem europäischen Land erreicht die Rate die Zahl 2. Es ist eine gemeinsame Herausforderung, die wir bewältigen müssen. Vielleicht nicht überall mit denselben Instrumenten. In Ungarn haben wir zwei Ziele, für die wir arbeiten: Den mehr als 40 Jahre anhaltenden demografischen Rückgang zu stoppen und das Wohlbefinden von Familien zu verbessern. Die Fertilitätsrate ist in den vergangenen zehn Jahren über 24 Prozent gestiegen, der höchste Wert in Europa.

Was ist für Sie persönlich die Definition von Familie?

Familie bedeutet für mich meine Mutter, mein Vater, mein Mann und unsere drei Kinder. Ich brauche keine persönliche Definition, denn wir finden eine in der Verfassung. Sie besagt, dass Familie auf der Ehe von einem Mann und einer Frau basiert oder auf der Beziehung von Eltern und ihren Kindern.

Wir wissen, dass die ungarische Regierung homosexuelle Paare nicht als Familie sieht. Aber was ist mit einer Mutter mit Kind ohne Mann oder geschiedenen Paaren?

Wie gesagt - in jedem Fall ist eine Familie ein Kind mit zumindest einem Elternteil. Egal, ob es sich um Vater oder Mutter handelt.

Das Familienpaket fokussiert sich besonders auf verheiratete Paare. Es lässt die Unterstützung für Alleinerzieherinnen vermissen.

Ich verstehe, wenn eine österreichische Journalistin nicht alle Details kennt, auch viele Ungarn tun das nicht. Denn wir unterscheiden nur in einem Fall: Nur bei der Unterstützung für noch nicht geborene aber geplante Kinder sprechen wir über verheiratete Paare. Wenn das Kind bereits geboren ist, wird kein Unterschied gemacht. Alle anderen Maßnahmen gelten auch für Alleinerzieher oder Unverheiratete.

(Anm.: Gerade die Maßnahmen für geplante Kinder machen aber einen großen Teil des Pakets aus. Ein großer Teil des Familienpakets bleibt dadurch Kindern ohne verheiratete Eltern verwehrt.)

Sie sprechen vom ungeborenen Kind. Abtreibung ist in Ungarn legal. Andere Länder mit konservativen Regierungen machen sie schwerer bis unmöglich. Wird Abtreibung in Ungarn legal bleiben?

Ja, wir haben keine Pläne, das zu ändern.

Sie haben das Kinderkriegen einmal eine „kulturelle Frage“ genannt. Warum?

Neben der finanziellen Frage, ist es auch eine Frage unserer Kultur, ob wir in einem Familienbund leben, ob es Teil unseres Lebens ist, sich für Kinder zu entscheiden.

Sie haben es also nicht so gemeint wie Ihr Parteikollege, der meinte, Kinder zu haben sei eine „öffentliche Angelegenheit“?

So etwas habe ich nie gesagt. Und ich habe in den vergangenen sieben Jahren (Anm.: seit Novák Familienministerin ist) immer betont, dass es eine freie Entscheidung ist, ob man Kinder haben will oder nicht. Jeder und jede kann selbst entscheiden, ob sie heiraten und Kinder haben wollen und wie viele. Wie und mit wem sie leben ist ihre eigene Entscheidung. Unser Ziel ist es, dass wir junge Menschen, die Kinder wollen, dabei unterstützen, damit sie nicht jahrelang warten müssen, bis sie genügend gespart haben.