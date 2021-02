Was sich die US-Republikaner von Ungarn abschauen

Die Ehe ist als Institution gesetzlich für Mann und Frau reserviert, Kinder müssen laut Verfassungszusatz „eine Mutter und einen Vater“ haben. Und wer verheiratet (und jung genug) ist, wird finanzkräftig dabei unterstützt, möglichst viele Kinder in die Welt zu setzen.

Was nach der Linie der US-Konservativen klingt, ist in Ungarn Realität. Viktor Orbáns Regierungen, die seit 2010 das Leben in Ungarn in einen neuen Rahmen gegossen haben, setzen seit Jahren auf ein konservatives Familienbild. Einerseits aus wahltaktischen Gründen – die Fidesz-Partei hat die konservativen Ungarn in ländlichen Gebieten mit dieser Linie voll auf ihrer Seite – und andererseits, weil man dringend die seit Jahrzehnten sinkende Geburtenrate anzuheben versuchte – durchaus mit Erfolg.