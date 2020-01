Künstliche Befruchtung: Orbán wirft die Babymaschine an

„Sind Sie in Ungarn sozialversichert?“, fragt die Mitarbeiterin einer Budapester Kinderwunschklinik am Telefon. „Wenn ja, übernimmt der Staat die Behandlung.“ Für alle anderen kostet die In-vitro-Fertilisation (künstliche Befruchtung, IVF) weiterhin umgerechnet rund 1.500 Euro pro Versuch. Ungarinnen unter 45 Jahren hingegen können das Procedere bis zu fünfmal auf Kosten des Staates in Anspruch nehmen.

Im vergangenen Monat hat die ungarische Regierung sechs private Kinderwunschkliniken unter ihre Kontrolle gebracht. Ab 1. Februar sollen dort staatlich gefördert Babys produziert werden.

(In Österreich gibt es seit dem Jahr 2000 einen Fonds zur Finanzierung von In-vitro-Fertilisation. Er übernimmt 70 Prozent der Kosten von vier Versuchen, wenn beide Eltern eine österreichische Krankenversicherung haben, die Frau jünger als 40 und der Mann jünger als 50 Jahre alt ist.)