Kroatien & Bosnien: Der Drang "nach oben"

Wer für den österreichischen oder deutschen Arbeitsmarkt zu alt ist, versucht es im benachbarten Kroatien. So wie der Fliesenleger Enver, 59. Kroatische Handwerker gehen mit einem Viertel dessen nach Hause, was Kollegen in Österreich verdienen. Obwohl die Lebenskosten in der Küstenregion fast die gleichen sind. Ihren bosnischen Gastarbeitern zahlen die Chefs noch ein bisschen weniger.

Vier Wochen Urlaub im Jahr hat Enver. Dafür wird auch am Samstag gearbeitet. Bis drei Uhr nachmittags. Die muslimischen Feste kann Enver mit seiner Familie nur dann feiern, wenn die Auftragslage es zulässt. Beim viertägigen Opferfest in diesem Sommer musste er schon am dritten Tag gegen Mittag fort. Er sagt es ohne Vorwurf.