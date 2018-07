Den Balkanstaaten laufen die Jungen davon

Und man hat den Eindruck, dass es nicht nur an den hohen Anforderungen Brüssels liegen muss, wenn sich der Weg der sechs Balkanstaaten in die EU so mühsam gestaltet –sondern auch an so manchem Politiker. Serbien und Montenegro, die bereits über einen EU-Beitritt verhandeln, wurde ein Beitritt im Jahr 2025 theoretisch in Aussicht gestellt. Serbiens Außenminister Ivica Dacic aber lässt in London keine Gelegenheit aus, die Konferenz, die Medienfreiheit im Land, die Politik und die EU ins Lächerliche zu ziehen. „State capture“ – das Vereinnahmen des Staates durch private Akteure, vor allem Parteien, beklagte die EU-Kommission in ihrem jüngsten Bericht über die Westbalkanstaaten. Dacic scheint genau das zu verkörpern, wenn er süffisant lächelnd behauptet: „Wenn es keinen Graben zwischen Realität und Rhetorik gäbe – was hätte ein Politiker dann noch zu tun?“