Bosnien: „Land der Alten und der Politiker“

Wenn sie alt genug wäre, sagt Lejla, würde sie heute wählen gehen. Ihre Freundin Nermana sagt, wenn sie einmal 18 ist, dann ist sie vielleicht ohnehin nicht mehr in Bosnien. Die beiden Schülerinnen sind 17, sprechen gut Englisch und wollen Ärztinnen werden. „Ich würde liebend gerne hier bleiben“, sagt Lejla. „Aber hier gibt es keine Jobs. In Österreich und Deutschland sind die Bedingungen wesentlich besser“, weiß sie. Jede von ihnen hat Freunde und Verwandte, die in der EU leben. Nermanas Cousine ist kürzlich nach Deutschland ausgewandert. Rund 40.000 Bosnier verlassen jedes Jahr das Land viele von ihnen sind Jugendliche, die sich eine bessere Ausbildung oder Jobs in Westeuropa erhoffen.