"Erfüllung": Ungarische Ministerin wirbt für die traditionelle Mutterrolle

"Öffentliche Sache"

Während vor allem in den Städten und in Akademikerkreisen Kritik an dem Familienpaket laut wurde – wonach die Orbán-Familienpolitik die Frauen „zurück an den Herd“ beordere und die Gleichberechtigung untergrabe (Ungarinnen verdienen rund 16 % weniger als Ungarn) – will die Regierung damit zumindest ein stückweit ihr Ziel erreicht haben. Immerhin liegt die Geburtenrate mittlerweile wieder bei 1,53 (2011: 1,23). Um die Bevölkerungszahl stabil zu halten bräuchte das Land aber eine Rate von 2,1.

Parlamentspräsident László Kövér beschrieb das vor einem Jahr so: „Kinder zu haben ist eine öffentliche Sache.“ Und sprach damit aus, was die Regierung wirklich meint: Ungarns System braucht mehr Kinder.