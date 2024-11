Was Trumps Wahlsieg für China und den Taiwan-Konflikt bedeutet

Zwar hatte sich Trump schon während seiner ersten Amtszeit (2016 - 2020) auf China als größten US-Rivalen eingeschossen und einen Handelskrieg vom Zaun gebrochen, der unter Joe Biden fortgesetzt wurde. Und auch diesmal kündigte Trump harte wirtschaftliche Maßnahmen an: Preiserhöhungen von 60 Prozent auf alle aus China importierten Produkte.

Mit Blick auf Taiwan schlug Trump jedoch neue Töne an, die der Führung in Peking gefallen dürften. In mehreren Interviews hatte er erklärt, Taiwan habe von der Unterstützung der USA "profitiert" und würde "nichts zurückgeben".

Taiwan müsse die USA "für unseren Schutz bezahlen"

Zur Erinnerung: Durch den sogenannten Taiwan Relations Act sind die Vereinigten Staaten seit 1978 verpflichtet, die Insel zu schützen, sollte sie von China angegriffen werden. Ob das nur Hilfe wie Waffenlieferungen umfasst oder ein Eingreifen des US-Militärs, ließen frühere US-Präsidenten bewusst offen. Joe Biden war der erste, der erklärte: "Natürlich würden wir zur Hilfe eilen. Dazu sind wir verpflichtet."