Zwei mögliche Trump-Pläne für die Ukraine

Für mehr allerdings – das erklärte Ziel Selenskijs war und ist eine Ukraine in den Grenzen von 1991 – waren auch die USA nicht bereit. Seit Kriegsbeginn erhielt Kiew ausreichend Waffen, um sich zu verteidigen, doch nie genug, um etwa die Gegenoffensive im Sommer 2023 zu bewerkstelligen. Auch in puncto Flugabwehr erhielt die Ukraine von den USA deutlich weniger als notwendig gewesen wäre, um zivile Infrastruktur und Frontsoldaten gleichsam zu schützen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs lag es vor allem an den Waffenlieferungen der USA, dass der Krieg zu einem Abnützungskrieg geriet und der russische Vormarsch deutlich verlangsamt – und in manchen Regionen zurückgedrängt wurde.

Die zweite Option – und auch diese ist nicht unrealistisch: Er wolle eine „Lösung, in der beide ihr Gesicht wahren können“, sagte Trump. Sprich, er könnte sowohl Selenskij als auch Russlands Präsident Wladimir Putin unter Druck setzen, wären sie nicht dazu bereit, in Verhandlungen zu treten.

Großes Geschäft

Aufseiten der Ukraine wäre Trumps Faustpfand eine Einstellung der Militärhilfe. In Richtung Russland wäre es die Drohung, Kiew noch stärker zu beliefern. Tatsächlich lieferten die USA unter Trump 2017 zum ersten Mal die Panzerabwehrlenkwaffe Javelin. Müsste Trump letztere Drohung wahr machen, wäre auch dies ein Geschäft für ihn: Von den bereitgestellen US-Geldern fließt ein großer Teil in US-Unternehmen zurück. Der vorgeschlagene Waffenstillstand sollte also die Frontlinien an deren Position einfrieren. Die entscheidende Frage für Kiew ist, wie es dann weiterginge. Im Juli zitierte Politico einen Trump-Mitarbeiter, dass dieser „offen für etwas wäre, das die NATO-Erweiterung ausschließt und nicht zu den Grenzen von 1991 für die Ukraine zurückgeht“. Die Financial Times wiederum berichtete im Oktober, dass eine künftige Trump-Regierung autonome Zonen dies- und jenseits der Waffenstillstandslinie etablieren wolle.